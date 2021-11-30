Адаптивная верстка любой сложности

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Гарантия на верстку. В течение 30 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

!!! Если мы работаем по часовой оплате, то вы получаете детальную временную статистику по своему проекту, которая обновляется в реальном времени.

Я никогда не прошу предоплату и всегда довожу дело до конца.

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery, javascript.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

LESS/SCSS/Pug

GulpJS

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Иконочный шрифт

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