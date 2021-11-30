kost_enikov

Константин Масленников kost_enikov

 
26 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Адаптивная верстка любой сложности

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Гарантия на верстку. В течение 30 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

!!! Если мы работаем по часовой оплате, то вы получаете детальную временную статистику по своему проекту, которая обновляется в реальном времени.

Я никогда не прошу предоплату и всегда довожу дело до конца.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, javascript.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • LESS/SCSS/Pug
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Иконочный шрифт

Связь:

JavascriptAndroidHTMLiOSjQuerySCSSGulpGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
21
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Отзывы заказчиков
wfb-67
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$155
10 баллов
2 года назад
Верстка страницы
Все отлично, не первый проект делаем.
С Виктором работаем уже давно. Всегда на связи, моментальная оплата! Рекомендую! 🚀
Ответный отзыв
seolity
Денис 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$57
10 баллов
2 года назад
Верстка макетов figma
Очень понравилось работать с Константином, все сделал четко и в срок! Мелкие недочеты которые незаметили сразу подправил оперативно, рекомендую!!
Денис отличный заказчик! Всегда на связи, моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству! 🚀
Ответный отзыв
OldSkorpin
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$650
10 баллов
2 года назад
Верстка проекта html 5 / scss / pug / БЭМ
Огромное спасибо за не человеческое терпение. Константин просто лучший, сверстал около 100 сложнейших страниц, сделал невероятное количество хотелок клиента, я с такими людьми еще не работал. Очень рекомендую!
Илья замечательный заказчик! Спасибо за интересный проект и быструю обратную связь! Оплату получил моментально, плюс приятные бонусы) С удовольствием еще поработаю!🚀🚀🚀
Ответный отзыв
vipceiling663404
Александр 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Адаптивная html-вёрстка модуля сайта
Хорошая работа. Спасибо
Отличный заказчик! Всегда на связи, моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
spasgo
Юрий 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$280
10 баллов
2 года назад
Вёрстка сайта каталога из фигмы
Всё СУПЕР! Исполнитель просто молодец. Задание на вёрстку получил без Т.З., корректировки внёс без вопросов и оперативно. Спасибо!
Работаем с Юрием уже не в первый раз, как всегда все на высоте! Отличная коммуникация, мгновенная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
HTML-верстка
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