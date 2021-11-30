Константин Масленников kost_enikovkost_enikov
26 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Адаптивная верстка любой сложности
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Гарантия на верстку. В течение 30 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
!!! Если мы работаем по часовой оплате, то вы получаете детальную временную статистику по своему проекту, которая обновляется в реальном времени.
Я никогда не прошу предоплату и всегда довожу дело до конца.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, javascript.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- LESS/SCSS/Pug
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Иконочный шрифт
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: kosta6832
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$160
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
21
безопасных платежей
Портфолио
- RISINGSTAR422 просмотра
- BRANDO198 просмотров
- HWC525 просмотров
- KYERO422 просмотра
- САНТЕМ435 просмотров
- РОСФИКСАТОР241 просмотр
- DomSmile291 просмотр
- Roter Kafer240 просмотров
- BELUGA255 просмотров
- Верстка Email рассылки163 просмотра
- Верстка музыкального сайта212 просмотров
- Разработка сайта для сауны в Екатеринбурге195 просмотров
Отзывы заказчиков
$155
10 баллов
2 года назад
Все отлично, не первый проект делаем.
Ответный отзыв
С Виктором работаем уже давно. Всегда на связи, моментальная оплата! Рекомендую! 🚀
$57
10 баллов
2 года назад
Очень понравилось работать с Константином, все сделал четко и в срок! Мелкие недочеты которые незаметили сразу подправил оперативно, рекомендую!!
Ответный отзыв
Денис отличный заказчик! Всегда на связи, моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству! 🚀
$650
10 баллов
2 года назад
Огромное спасибо за не человеческое терпение. Константин просто лучший, сверстал около 100 сложнейших страниц, сделал невероятное количество хотелок клиента, я с такими людьми еще не работал. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Илья замечательный заказчик! Спасибо за интересный проект и быструю обратную связь! Оплату получил моментально, плюс приятные бонусы) С удовольствием еще поработаю!🚀🚀🚀
$20
10 баллов
2 года назад
Хорошая работа. Спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда на связи, моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
$280
10 баллов
2 года назад
Всё СУПЕР! Исполнитель просто молодец. Задание на вёрстку получил без Т.З., корректировки внёс без вопросов и оперативно. Спасибо!
Ответный отзыв
Работаем с Юрием уже не в первый раз, как всегда все на высоте! Отличная коммуникация, мгновенная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
HTML-верстка
44 отзыва
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$7/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга