Программа проектирования и расчета фасадов для дома. ТЗ в приложении. От Вас стоимость и сроки.
- Дизайн интерфейсов и игр14 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Верстка, mobile first, по требованиям все стандартно - валидно, кроссбраузерно, адаптивно, чистый код. От Вас цена и сроки, полные макеты в Figma исполнителю. https://disk.yandex.ru/d/PwoKjAnVm1dOTwЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужно сделать баннеры, ярко и сочно, что бы привлекали внимание, но в рамках основного дизайна проектов. 7 баннеров + ресайзы. От Вас цена и сроки. Предельно нужно сдать завтра с учетом всех доработок. Успей купить сайдинг ...Завершен3 года назад
Нужно изготовить баннеры 1440x400, 1140x100 + ресайз под моб. версию. Подробности в TelegramЗавершен3 года назад
Добрый день. Нужно 2 баннера, желательно сегодня, по примеру приложенных. 1440x400 + ресайз под моб. версию. [b]Предложения без цены не рассматриваются.[/b] В Июне Сайдинг Fineber и Ю-пласт Скидка до 50% Предложение ограничено Быстрая и безопасная Бесконтактная доставка По Москве и областиЗавершен4 года назад
Добрый день. Дизайн по ТЗ, 5 страниц. Обязательно указывайте сроки и стоимость, спасибо.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
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Добрый день. Верстка проекта по макетам Figma.Завершен4 года назад
1. Замена стандартного контроллера search 2. Модель своя отдельная, без getProducts 3. Модель поиска - "И" 4. Ищем в: - производитель (1) - название опции (2) - названии товара (3) Поддержка весов, приоритет указан в () Дополнительная сортировка после весов по стандартному sort_order 5. Морфология (пример ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Все modal делаем на базе http://dimsemenov.com/plugins/magnific-popup/ 1. Объем input radio + label 2. Это дорого - открывает форму заявку (modal), в ней стандартный 3. Ваш город - span 4. В 1 клик - 5. Табы, желательно без плагинов, ...Завершен4 года назад
Добрый день. Есть готовый сайт на opencart. Нужно заменить часть элементов на новые. Где то просто картинки (баннеры), где то верстка. Есть отдельная моб. версия. Необходимо знание верстки + бекенда opencart. (например где то дату автоматом менять ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
Верстка отдельной моб. версии по макетам. Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки. https://www.dropbox.com/s/iyomlawzhluwljr/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%20%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B8.zip?dl=0Завершен4 года назад
1. Есть новая группа в ВК и аккаунт в Instagramm 2. Нужно добавить 100-500 человек. Могут быть реальные люди, боты, фейки. 3. От Вас цена отдельно за ВК и InstagrammСоциальные сети (SMM и SMO)26 заявокЗакрыт5 лет назад
В чем смысл скрипта – у одного товара может быть несколько поставщиков. Необходимо обновлять остатки по каждому и выбирать лучшую цену или наличие. Скрипт выполняет простую логику, хранит данные о поставщиках для товара и на основании ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Верстка макетов. Требования стандартны. Кроссбраузерно, адаптивно. Boostrap 4 на flex 12 колонок. Адаптив - один макет отрисован, остальные стандартно блок под блоком. ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ И СРОКИ. БЕЗ ЭТИХ ДАННЫХ ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.HTML-верстка30 заявокЗакрыт5 лет назад
Скрипт – интерфейс для работы с БД и CSV. Основа php + mysql. Пожалуйста, укажите стоимость в рублях и сроки отдельно запункт 1 и 2. Без этих данных заявки не рассматриваются. Спасибо! Структура БД. oc_product id,product_id, price, upc, name Пример: 1, 500,1000, ...Завершен5 лет назад
Скрипт - независимое решение, основа php + mysql, интерфейс bootstrap подобный. Сам парсер может быть на другом языке. Товары хранятся в mysql (opencart). [b]Пожалуйста, укажите стоимость в рублях и сроки отдельно за пункт 1 и 2. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ. Прототип - очень примерное расположение элементов, нужно расположить указанные элементы + добавить телефон, время работы. За основу взята шапка amazon.com + ozon.ru С ozon - расположение элементов. С amazon - меню все категории. Раскрывается ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт5 лет назад
Скрипт для работы с ценами конкурентов. Скрипт - независимое решение, основа php + mysql, интерфейс bootstrap подобный. Сам парсер может быть на другом языке. Товары хранятся в mysql (opencart). Функционал. 1. Добавление url конкурентов к товару. - Вывод товаров ...Закрыт5 лет назад
3 страницы. 12 колоночные макеты, под boostrap 4. Все иконки в svg размером как в макете. Макет в PSD, слои подписаны и объединены по логике. Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость.Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт5 лет назад
php скрипт, задача – обновление остатков по поставщикам с csv. ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ. 2 таблицы 1. oc_product стурктура: product_id (int) stock_status_id (int) quantity (int) 2. oc_product_stock product_id (int) manuf1 (varchar256) manuf2 manuf3 ... manuf5 Стурктура csv 1 колонка sku (цифры, буквы, любой текстовый формат) 2 колонка колличество (Int, разделитель . ...Завершен6 лет назад