LiveSib

Дмитрий LiveSib

 
35 летРоссия/Барнаул
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка макетов

    Добрый день. Верстка, mobile first, по требованиям все стандартно - валидно, кроссбраузерно, адаптивно, чистый код. От Вас цена и сроки, полные макеты в Figma исполнителю. https://disk.yandex.ru/d/PwoKjAnVm1dOTw

    FigmaВерстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннеры

    Добрый день. Нужно сделать баннеры, ярко и сочно, что бы привлекали внимание, но в рамках основного дизайна проектов. 7 баннеров + ресайзы. От Вас цена и сроки. Предельно нужно сдать завтра с учетом всех доработок. Успей купить сайдинг ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Баннеры

    Добрый день. Нужно 2 баннера, желательно сегодня, по примеру приложенных. 1440x400 + ресайз под моб. версию. [b]Предложения без цены не рассматриваются.[/b] В Июне Сайдинг Fineber и Ю-пласт Скидка до 50% Предложение ограничено Быстрая и безопасная Бесконтактная доставка По Москве и области

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн ИМ

    Добрый день. Дизайн по ТЗ, 5 страниц. Обязательно указывайте сроки и стоимость, спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поиск opencart 2.3

    1. Замена стандартного контроллера search 2. Модель своя отдельная, без getProducts 3. Модель поиска - "И" 4. Ищем в: - производитель (1) - название опции (2) - названии товара (3) Поддержка весов, приоритет указан в () Дополнительная сортировка после весов по стандартному sort_order 5. Морфология (пример ...

    JavascriptOpenCartjQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка десктоп версии

    Все modal делаем на базе http://dimsemenov.com/plugins/magnific-popup/ 1. Объем input radio + label 2. Это дорого - открывает форму заявку (modal), в ней стандартный 3. Ваш город - span 4. В 1 клик - 5. Табы, желательно без плагинов, ...

    JavascriptCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Opencart. Верстка новых элементов на сайте

    Добрый день. Есть готовый сайт на opencart. Нужно заменить часть элементов на новые. Где то просто картинки (баннеры), где то верстка. Есть отдельная моб. версия. Необходимо знание верстки + бекенда opencart. (например где то дату автоматом менять ...

    OpenCartFigma
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка моб. версии

    Верстка отдельной моб. версии по макетам. Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки. https://www.dropbox.com/s/iyomlawzhluwljr/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%20%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B8.zip?dl=0

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Скрипт для работы с поставщиками

    В чем смысл скрипта – у одного товара может быть несколько поставщиков. Необходимо обновлять остатки по каждому и выбирать лучшую цену или наличие. Скрипт выполняет простую логику, хранит данные о поставщиках для товара и на основании ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка

    Верстка макетов. Требования стандартны. Кроссбраузерно, адаптивно. Boostrap 4 на flex 12 колонок. Адаптив - один макет отрисован, остальные стандартно блок под блоком. ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ И СРОКИ. БЕЗ ЭТИХ ДАННЫХ ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

    Верстка макета
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт – интерфейс для работы с БД и CSV.

    Скрипт – интерфейс для работы с БД и CSV.   Основа php + mysql.   Пожалуйста, укажите стоимость в рублях и сроки отдельно запункт 1 и 2. Без этих данных заявки не рассматриваются. Спасибо!   Структура БД.   oc_product   id,product_id, price, upc, name   Пример:   1, 500,1000, ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скрипт для работы с ценами конкурентов

    Скрипт - независимое решение, основа php + mysql, интерфейс bootstrap подобный. Сам парсер может быть на другом языке. Товары хранятся в mysql (opencart). [b]Пожалуйста, укажите стоимость в рублях и сроки отдельно за пункт 1 и 2. ...

    PHPOpenCartMySQLBootstrap
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Новая шапка для существуюшего дизайна сайта.

    ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ. Прототип - очень примерное расположение элементов, нужно расположить указанные элементы + добавить телефон, время работы. За основу взята шапка amazon.com + ozon.ru С ozon - расположение элементов. С amazon - меню все категории. Раскрывается ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт прасинг цен конкурентов

    Скрипт для работы с ценами конкурентов. Скрипт - независимое решение, основа php + mysql, интерфейс bootstrap подобный. Сам парсер может быть на другом языке. Товары хранятся в mysql (opencart). Функционал. 1. Добавление url конкурентов к товару. - Вывод товаров ...

    PHPOpenCartMySQLBootstrap
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта компании по производству мебели на заказ

    3 страницы.  12 колоночные макеты, под boostrap 4. Все иконки в svg размером как в макете.  Макет в PSD, слои подписаны и объединены по логике.  Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Php скрипт обновление остатков csv

    php скрипт, задача – обновление остатков по поставщикам с csv.  ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ.  2 таблицы  1. oc_product  стурктура:  product_id (int)  stock_status_id (int)  quantity (int)  2. oc_product_stock  product_id (int)  manuf1 (varchar256)  manuf2  manuf3  ...  manuf5  Стурктура csv  1 колонка sku (цифры, буквы, любой текстовый формат)  2 колонка колличество (Int, разделитель . ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
maria_tsaruk
Мария Царук 
26 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$55
10 баллов
3 года назад
Баннеры
Отличный заказчик. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Четкая постановка задачи. Всегда на связи. Адекватность в общении. Рекомендую.
Отличные баннеры, выполнение в соответствии с ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
D_Nastya
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$18
10 баллов
3 года назад
Баннеры для сайта
Классное, комфортное сотрудничество, своевременная оплата! Спасибо за очередной заказ! 👍
Отличные баннеры, спасибо!
Ответный отзыв
D_Nastya
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$17
10 баллов
4 года назад
Баннеры
Рада сотрудничать с Дмитрием. Отличный заказчик.
Отличный дизайнер, рекомендую.
Ответный отзыв
alexsandr999
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$250
10 баллов
4 года назад
Дизайн ИМ
С Дмитрием отлично поработали, спасибо большое за интересный проект! Четкое тз, всегда на связи, приветлив - все главные качества хорошего сотрудничества присутствует. Спасибо, буду рад поработать еще)
Отличный дизайнер, детальная проработка макетов, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Dv1zhok
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$285
10 баллов
4 года назад
Верстка
Спасибо за очередной заказ! Все супер, как всегда! Оплата мгновенная, смело рекомендую!
Отличная верстка, спасибо!
Ответный отзыв