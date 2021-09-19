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Виктор Сем
wfb-67
wfb-67
33 года
Россия
/
Москва
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
2 отзыва
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$295
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Верстка страницы
$155
Выполнить верстку согласно макетам!
HTML-верстка
1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Верстка лединга
$140
Необходимо сверстать страницу лендинга по тз.
HTML-верстка
1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Константин Масленников
kost_enikov
26 лет
Россия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
45 отзывов
$155
10 баллов
2 года назад
Верстка страницы
С Виктором работаем уже давно. Всегда на связи, моментальная оплата! Рекомендую! 🚀
Все отлично, не первый проект делаем.
Ответный отзыв
Константин Масленников
kost_enikov
26 лет
Россия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
45 отзывов
$140
10 баллов
2 года назад
Верстка лединга
Виктор отличный заказчик! Всегда на связи, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный исполнитель! Работа была выполнена в срок. Все правки были внесены в полном объеме.
Ответный отзыв
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Заказы
2
Отзывы фрилансеров
2
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