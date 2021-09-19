wfb-67

Виктор Сем wfb-67

 
33 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$295
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kost_enikov
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$155
10 баллов
2 года назад
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С Виктором работаем уже давно. Всегда на связи, моментальная оплата! Рекомендую! 🚀
Все отлично, не первый проект делаем.
Ответный отзыв
kost_enikov
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$140
10 баллов
2 года назад
Верстка лединга
Виктор отличный заказчик! Всегда на связи, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный исполнитель! Работа была выполнена в срок. Все правки были внесены в полном объеме.
Ответный отзыв