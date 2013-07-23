Здравствуйте. Есть сайт [url=http://u.to/f6noDg]http://u.to/f6noDg[/url] на MODX Evolution. В нем под слайдером на главной странице есть три картинки, по клику на картинку всплывает модальное окно с формой. Необходимо доработать форму так, чтобы: 1. На почту приходило сообщение вида ...