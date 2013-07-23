spasgo

Юрий spasgo

 
55 летРоссия/Тверь
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$530
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн лэндинга (без адаптива)

    Здравствуйте. Необходим профессиональный дизайн лэндинга (без адаптива). Срок -  до 15 дней, Т.З. прилагаю. Предпочтения кандидатам с высоким уровнем работ в портфолио и разумной ценой.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод с рус. на англ.

    Нужно выполнить перевод с рус. на англ. Файл прилагаю. От вас пожалуйста: итоговая стоимость и сроки. Оплата на карту банка, ЯД.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Корректировка текста + перевод его на англ.язык

    Здравствуйте.Нужна корректировка текста + перевод его на англ.язык.Есть свои наброски текста о сотрудничестве для сайта дорогой итальянской кухонной мебели https://goo.gl/K7EgVk Сайт в стадии заполнения, но кроме новостей информация актуальная. Так что что то ознакомиться с направлением деятельности ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Редизайн сайта

    Необходимо отрисовать новый дизайн для действующего сайта. Цель редизайна: сделать современный, адаптивный дизайн сайта, который представит компанию ещё в более выгодном свете перед целевым посетителем и повысит удобство пользование сайтом, частично снизит нагрузку на менеджеров. ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • MODX Evolution - настройка формы заказа

    Здравствуйте. Есть сайт [url=http://u.to/f6noDg]http://u.to/f6noDg[/url] на MODX Evolution. В нем под слайдером на главной странице есть три картинки, по клику на картинку всплывает модальное окно с формой. Необходимо доработать форму так, чтобы: 1.    На почту приходило сообщение вида ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • PNG в PSD

    Здравствуйте. Необходимо отрисовать логотип в Фотошопе по имеющемуся образцу в PNG формате и предоставить его в PSD для печати в типографии. Цвет значка - #006C9B Цвет надписи WIGOS - #373737 Цвет надписи company - #A6A6A6 Шрифты, использованные в макете, должны ...

    Photoshop
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Приветствие на автоответчик

    Здравствуйте. Понравились ваши озвучки. Есть необходимость сделать запись голосового приветствия на автоответчик компании, в рабочее и нерабочее время. 1)Здравствуйте! Вы позвонили в веб-студию "ВИГОС". Наберите внутренний номер абонента в тональном режиме или дождитесь ответа специалиста компании. ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер на главную страницу сайта

    $30

    Здравствуйте. На два новых сайта нужны картинки 4шт. (по 2шт. на сайт) на главную страницу, соответствующие теме направление деятельности фирмы. Размер 970 х 205 px. Пример размера фото, в приложении. Сами сайты находятся по адресу http://ttu.su/5k ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    Здравствуйте. 1.Необходимо нарисовть красивый дизайн главной страницы сайта. 2.Выполнить верстку этой страницы (необязательно). Т.З в приложении. При необходимости все пояснения по дизайну в скайпе. От вас - условия. Спасибо.

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка главной страницы

    Здравствуйте. Необходимо выполнить качественную HTML верстку главной страницы сайта из PSD. От вас - условия работы и оплаты. Спасибо.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужна консультация по продвижению

    $50

    Нужна консультация по продвижению отдельно взятого сайта. Так же разъяснение некоторых других вопросов по теме продвижения. Время консультации 1час(связь по скайпу). Оплата 500руб. - вебмани рубли. Дата консультации - 27.06.12 после 20.00 по Москве. Спасибо.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Прогон по каталогам

    Здравствуйте. Нужен прогон сайта по белым каталогам под ключ, т.е уникальные названия сайта и прочее составляете вы, а обработка почты моя (соответственно email предоставлю). Конечно интересует сроки, стоимость и отчетность. Оплата вебмани рубли. Спасибо.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен аналог сайта

    $250

    Здравствуйте. Нужен полный аналог сайта tver - nix. ru с возможностью размещения на домене третьего уровня. От вас: условия, сроки, наличие портфолио. Спасибо.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвинуть сайт

    Нужно продвинуть сайт(возраст - более года) в ТОП-10 Яндекса по региону. Не просто продвинуть, а на примере сайта показать ошибки оптимизации и продвижения. Сайт продвигался(новичком) в течении 5 мес. и позиции(все в приложении) сильно плавают, не удается ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
kost_enikov
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$280
10 баллов
2 года назад
Вёрстка сайта каталога из фигмы
Работаем с Юрием уже не в первый раз, как всегда все на высоте! Отличная коммуникация, мгновенная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
Всё СУПЕР! Исполнитель просто молодец. Задание на вёрстку получил без Т.З., корректировки внёс без вопросов и оперативно. Спасибо!
Ответный отзыв
kost_enikov
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$250
10 баллов
2 года назад
Вёрстка интернет-магазина из фигмы
Юрий замечательный заказчик! Всегда на связи, приятный в общении, быстрая оплата! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо Константину за качественно проделанную работу! Отклик на обратную связь практически мгновенный. Абсолютно всё было учтено в работе над проектом.
Ответный отзыв
aticus-finch
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Дизайн лэндинга (без адаптива)
Юрий отличный заказчик. Четко поставленная задача, своевременный расчет. Рекомендую!
Спасибо. Отличная работа! Плюс Алексей бонусом сделал pop-up на форму заказа. Хороших заказчиков!
Ответный отзыв
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Перевод с русского на английский
Рада была быть полезной! С удовольствием поработаю еще.
Спасибо! Все как всегда четко и быстро.
Ответный отзыв
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Перевод с англ. на русс. 1630 зн. без пробелов
отличный заказчик, своевременная оплата, рекомендую
Спасибо. Очень оперативно сработано.
Ответный отзыв