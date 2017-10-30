Перевод с рус. на англ.

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Завершен3 заявки205 просмотров

Нужно выполнить перевод с рус. на англ. Файл прилагаю. От вас пожалуйста: итоговая стоимость и сроки. Оплата на карту банка, ЯД.

8 лет назад
spasgo
Юрий 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$35
3 дня
Спасибо за работу. Перевод выполнен оперативно.
Рад сотрудничеству. Оплата в полной мере, заказчик всегда на связи

Заявки фрилансеров

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад