Художественный перевод книги на английский язык

Коллеги, добрый день, нужен опытный переводчик на английский и немецкие языки, художественный перевод книги. Ставки не очень высоки, предлагайте, пожалуйста, Ваши ставки за 1800 знаков с пробелами в рублях, и способы оплаты. спасибо. (В перспективе несколько проектов, художественные тексты.)