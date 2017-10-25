Художественный перевод книги на английский язык

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт18 заявок618 просмотров

Коллеги, добрый день, нужен опытный переводчик на английский  и немецкие языки, художественный перевод книги. Ставки не очень высоки, предлагайте, пожалуйста, Ваши ставки за 1800 знаков с пробелами в рублях, и способы оплаты. спасибо.  (В перспективе несколько проектов, художественные тексты.)

8 лет назад
Manlus
Луси 
44 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров