Перевод с английского на испанский, текст примерно 200 символов

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Закрыт5 заявок134 просмотра

Нужно перевести заголовки с английского на испанский

6 предложений.

8 лет назад
alivanov
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров