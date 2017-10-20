Перевод текста
Перевод диплома с русского на латышский
Необходим качественный перевод диплома с русского на латышский (предложение от бюро переводов). Работа разовая. Тариф не более 4 у.е. за документ (в документе порядка 1000 зсп).
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