Перевод диплома с русского на латышский

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Необходим качественный перевод диплома с русского на латышский (предложение от бюро переводов). Работа разовая. Тариф не более 4 у.е. за документ (в документе порядка 1000 зсп).

8 лет назад
translit_dnepr
Ирина 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

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