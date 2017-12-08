Перевести с турецкого на русский

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Завершен6 заявок348 просмотров

Есть турецкий блог посвященный турецкому текстилю. Нужно грамотно все перевести на русский язык. Статей много.

8 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
2 дня
Все нормально
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад