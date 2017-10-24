Перевод с немецкого языка 2,5 страницы на русский язык.

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Завершен11 заявок200 просмотров

Перевести и прислать в ворде 75,76,77 страницы до пункта 6,2. Сразу пишите стоимость.

Так же в лс рассмотрю предложения по переводу всей книги.

8 лет назад
Rosin
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Anja_Nach
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$10
3 дня
Анна отлично справилась с заданием. Качество перевода отличное. Спасибо огромное. Рекомендую!
Оперативная обратная связь, четко сформулированное ТЗ, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Anja_Nach
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад