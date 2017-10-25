Перевод на английский язык

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Завершен1 заявка158 просмотров

Нужен перевод на английский язык. Файл прилагаю. 

8 лет назад
spasgo
Юрий 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$25
7 дней
Спасибо за работу!
Спасибо за заказ! :)

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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