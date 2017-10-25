Имеется техническое описание небольшого программного компонента-дополнения (ассета) для игрового движка Unity3D, на русском языке, ~20000 символов, включая пробелы и повторы. Текст необходимо перевести на английский. Текст содержит небольшое количество специфики предметной области (разработка игр). Перевод ...
Перевод на английский язык
Нужен перевод на английский язык. Файл прилагаю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходим перевод небольших статей (описаний) 800-1000 символов. Тематика: Кино. Всего статей будет много, на данный момент готовим около 100 000 знаков. Требования к тексту: -Использовать не менее 1 раза название ...Завершен8 лет назад
- $100
Есть описания - 1300 штук, где-то 110к знаков, нужно пробежаться, что-то подправить, что-то сократить (переписать) до 50-80к, максимально быстро, с минимальными затратами с вашей стороны. Нужно неплохо знать английский, в том числе и сленг. Рерайтить ...Переводы8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется перевести текст на английский язык. 2 файла: 2 страницы;13 страниц.Примерно 26 000 символов. Оплата по факту.Завершен8 лет назад
Нужно в течении 2-3 часов сделать перевод с украинского на польский о сладостях, текст не сложный, примерно 2 листочка А4 (описание к товару).Переводы9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим копирайтер, который бы перевел на русский язык большое количество статей на русский язык. Статей окол 50 шт., довольно длинные. Язык простой. Выберем копирайтера с наименьшей ценой.Завершен8 лет назад
Необходимо выполнить технический перевод текста с английского языка. Количество символов, включая пробелы 12 тыс.Завершен8 лет назад
Есть эксель таблица с 3000 строками на голландском-нужно рядом в столбце перевести на русский. Для примера переведите несколько строк во вложении. Цену называйте сами-спасибо.Переводы7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт - есть и русская версия Нужно первести на немецкий языкПереводы14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно перевести 3 документа, 12 листов.Завершен8 лет назад