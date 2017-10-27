Перевод технического текста

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Завершен28 заявок508 просмотров

Необходимо выполнить технический перевод текста с английского языка. Количество символов, включая пробелы 12 тыс.

8 лет назад
novadesign
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Tory04
39 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$18
2 дня
Работа была сделана быстро и качественно. Спасибо!
Четкая постановка задачи и мгновенная оплата. Рекомендую, рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Tory04
39 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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