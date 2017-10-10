Перевод текста

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Закрыт29 заявок403 просмотра

Здравствуйте, нужно сделать перевод текста с русского на украинский. Хотелось бы узнать стоимость 1000 знаков. 

8 лет назад
guest_15077868860966
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров