Потрібно терміново перекласти лист юридичної спрямованості з української на польську мову. Прошу не переборщувати з цінами) Об'єм - бл 2000 сим.
Перевод текста
Здравствуйте, нужно сделать перевод текста с русского на украинский. Хотелось бы узнать стоимость 1000 знаков.
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