Перевод медицинских текстов рус->англ

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Завершен11 заявок232 просмотра

Здравствуйте!

Нужно перевести 5 статей на медицинскую тему.  Нужен хороший перевод и понимание темы (с последним поможем).

Пишите ваши цены и примеры подобных работ.

8 лет назад
Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Anastasiia25
32 года
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад
$70
4 дня
Спасибо Анастасии за хорошую работу и точное соблюдение сроков. Проект был срочный, но исполнитель справилась, хоть и тема непростая.
Рекомендую Екатерину как ответственного и отзывчивого заказчика. Задача была чётко поставлена, и предоставлено достаточно информации для подготовки к выполнению заказа. Оплата была произведена точно в срок! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Anastasiia25
32 года
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
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