Требуется перевести 1-2 страницы с английского на русский. Текст - юридический, банковский. Требуется именно смысловой юридический перевод. Оплата на карту сбера или Альфы. Перевод нужен в самые кратчайшие сроки. Текст на английском в исходнике, в ...
Перевод медицинских текстов рус->англ
Здравствуйте!
Нужно перевести 5 статей на медицинскую тему. Нужен хороший перевод и понимание темы (с последним поможем).
Пишите ваши цены и примеры подобных работ.
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