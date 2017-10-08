Перевод с английского юридического и банковского текста.

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Закрыт19 заявок358 просмотров

Требуется перевести 1-2 страницы с английского на русский. Текст - юридический, банковский. Требуется именно смысловой юридический перевод. Оплата на карту сбера или Альфы. Перевод нужен в самые кратчайшие сроки. Текст на английском в исходнике, в ворд формате. Перевод нужен в табличном виде, слева в столбце предложение на английском, в правом на русском. Присутствуют специфичные банковские и юридические термины. Текст для перевода высылаю на почту, оставляйте контакты и ваше предложение по цене и срокам.

Опыт перевода финансовых международных банковских договоров. Знание специальной лексики swift сообщений и опыта перевода данных сообщений.

Swift
8 лет назад
Scala
Павел 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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