Перевод с английского юридического и банковского текста.

Требуется перевести 1-2 страницы с английского на русский. Текст - юридический, банковский. Требуется именно смысловой юридический перевод. Оплата на карту сбера или Альфы. Перевод нужен в самые кратчайшие сроки. Текст на английском в исходнике, в ворд формате. Перевод нужен в табличном виде, слева в столбце предложение на английском, в правом на русском. Присутствуют специфичные банковские и юридические термины. Текст для перевода высылаю на почту, оставляйте контакты и ваше предложение по цене и срокам.

Опыт перевода финансовых международных банковских договоров. Знание специальной лексики swift сообщений и опыта перевода данных сообщений.