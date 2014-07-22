Scala

Павел Попов Scala

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод проекта договора с английского на русский.

    Требуется перевести 5-6 страниц  с английского на русский. Текст - юридический, банковский договор.  Оплата исключительно на карту Сбербанка, Альфбанка, Qiwi счет. Никаких переводов на карты других государств. Перевод нужен в к 16.00, 26.10.2017. Текст на ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод с английского юридического и банковского текста.

    Требуется перевести 1-2 страницы с английского на русский. Текст - юридический, банковский. Требуется именно смысловой юридический перевод. Оплата на карту сбера или Альфы. Перевод нужен в самые кратчайшие сроки. Текст на английском в исходнике, в ...

    Swift
    Переводы19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн обложки для блокнота по примеру.

    Необходимо разработать макеты обложки для блокнота по образцу (в царском стиле, один из примеров прилагаю). Пример работы я предоставлю по электронной почте. Герб в вектре также предоставлю. Необходима лицевая и обратная сторона обложки. В приложенном примере - ...

    Photoshop
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Выгрузить и сформировать баланс из существующей базы 1С

    Есть база бухпроводок по компании в 1С. Необходимо создать бухбаланс на основании этой базы за первое полугодие 2015, 2012 и 2013 год. Баланс нужен в электронном виде. Очень срочно. Нужно для предоставления вне территории РФ. Оплата Яндексденьги, перевод с карты ...

    Бухгалтерские услуги12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннеры для стенда

    Есть баннеры в TIFF в большом разрешении (порядка 150 мб каждый). В количестве 10 штук, в разных пропорциях (какие-то более вытянутые, какие-то более квадратные и т.д.) Необходимо исправить 5 баннеров для стенда под определенные размеры для ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Прервод 1 стр А4 с английского или русского на испанский. Срочно.

    Требуется перевести 1 страницу текста для буклета с английского или русского языка на испанский. Абривиатуры и сокращения переводить не нужно. Текст в ворде, верстать не нужно, просто сохранить заголовки и разметку. Очень срочно. Оплату переведу на ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отрисовка визитки по картинке

    Необходимо создать макет визитки для печати по существующей картинке (максимально приближенно). Примера визитки нет, исходника тоже нет. Только картинка в формате jpg. На выходе должен быть макет готовый к печати (требования к макету от типографии пришлю после ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отрисовка печати

    Требуется отрисовать печать из документа (потерян исходник, поэтому необходима отрисовка). Сроки - очень срочно. Скан документа, где есть печать вышлю исполнителю. От вас - отрисованная печать в PNG формате (с прозрачным фоном) и исходник в формате pdf, ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовка кубарика

    $10

    Добрый день! Необходимо по картинке отрисовать 2 макета кубарика. Они есть в jpg (очень простой). Логотип я предоставлю в вектре, его отрисовывать не нужно. Просто набрать текст разместить логотип и сделать размер под требования типографии. Требования пришлю. ...

    CorelDRAWIllustratorPhotoshop
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправление картинок (замена лого)

    Добрый день! Требуется сделать следующее: 1) На всех четырех файлах, где есть надпись ARMSON, надо вместо ARMSON написать ARMSON Incorporated &amp; ADAMIDI corporation. 2) На картинке № 4 дополнительно исправить контакты: убрать телефон, мобильный заменить на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фирменный стиль. Замена логотипа в ФС.

    Добрый день! Исходные данные: Разработанные и сверстанные макеты элементов фирменного стиля: бланк А4, конверт Е65, визитка, бланк А5 в формате CDR, а также новый герб в формате CDR (цветной и контурный) Что необходимо сделать: 1) Заменить герб во ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Макет для сургучной печати

    Добрый день! Требуется сделать два макета для изготовления сургучной печати. Размер макетов для изготовления печати должны быть 24 мм (печать будет такого размера в реале). Макеты печати должны быть выполнены в векторе (CorelDraw или Illustrator), все элементы ...

    CorelDRAWIllustrator
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
pozdnikind
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Дизайн обложки для блокнота по примеру.
всё хорошо
Все круто.
Ответный отзыв
artlik
52 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Баннеры для стенда для наружной печати
все ОК, рекомендую
Все сделано хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Issmy
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Отрисовка кубарика
Хороший заказчик+
Отличная работа, все было сделано качественно и в срок.
Ответный отзыв
Gossip-Girl
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Прервод 1 стр А4 с английского или русского на испанский. Срочно.
Спасибо за интересный заказ! ТЗ четкое, оплата в срок.
Переводы были сделаны качественно и в срок. Спасибо огромное!
Ответный отзыв
GALO
Иван 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Отрисовка визитки по картинке
Работа прошла на ура! Рекомендую!
Отличная работа, все было сделано качественно и в срок.
Ответный отзыв