Требуется перевести 5-6 страниц с английского на русский. Текст - юридический, банковский договор. Оплата исключительно на карту Сбербанка, Альфбанка, Qiwi счет. Никаких переводов на карты других государств. Перевод нужен в к 16.00, 26.10.2017. Текст на ...
- Переводы5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется перевести 1-2 страницы с английского на русский. Текст - юридический, банковский. Требуется именно смысловой юридический перевод. Оплата на карту сбера или Альфы. Перевод нужен в самые кратчайшие сроки. Текст на английском в исходнике, в ...Переводы19 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать макеты обложки для блокнота по образцу (в царском стиле, один из примеров прилагаю). Пример работы я предоставлю по электронной почте. Герб в вектре также предоставлю. Необходима лицевая и обратная сторона обложки. В приложенном примере - ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть база бухпроводок по компании в 1С. Необходимо создать бухбаланс на основании этой базы за первое полугодие 2015, 2012 и 2013 год. Баланс нужен в электронном виде. Очень срочно. Нужно для предоставления вне территории РФ. Оплата Яндексденьги, перевод с карты ...Бухгалтерские услуги12 заявокЗакрыт8 лет назад
Что есть: 1. Исходники картинок в высоком разрешении (5 шт.). 2. Размеры баннеров выходные для печати: № - 180х285 см, № 2 - 180х285 см, № 3 - 100х410 см, № 4 - 280х280 см. 3. Схема ...Завершен8 лет назад
Есть баннеры в TIFF в большом разрешении (порядка 150 мб каждый). В количестве 10 штук, в разных пропорциях (какие-то более вытянутые, какие-то более квадратные и т.д.) Необходимо исправить 5 баннеров для стенда под определенные размеры для ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется перевести 1 страницу текста для буклета с английского или русского языка на испанский. Абривиатуры и сокращения переводить не нужно. Текст в ворде, верстать не нужно, просто сохранить заголовки и разметку. Очень срочно. Оплату переведу на ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать макет визитки для печати по существующей картинке (максимально приближенно). Примера визитки нет, исходника тоже нет. Только картинка в формате jpg. На выходе должен быть макет готовый к печати (требования к макету от типографии пришлю после ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется отрисовать печать из документа (потерян исходник, поэтому необходима отрисовка). Сроки - очень срочно. Скан документа, где есть печать вышлю исполнителю. От вас - отрисованная печать в PNG формате (с прозрачным фоном) и исходник в формате pdf, ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день! Необходимо по картинке отрисовать 2 макета кубарика. Они есть в jpg (очень простой). Логотип я предоставлю в вектре, его отрисовывать не нужно. Просто набрать текст разместить логотип и сделать размер под требования типографии. Требования пришлю. ...Завершен9 лет назад
Добрый день! Требуется сделать следующее: 1) На всех четырех файлах, где есть надпись ARMSON, надо вместо ARMSON написать ARMSON Incorporated & ADAMIDI corporation. 2) На картинке № 4 дополнительно исправить контакты: убрать телефон, мобильный заменить на ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Исходные данные: Разработанные и сверстанные макеты элементов фирменного стиля: бланк А4, конверт Е65, визитка, бланк А5 в формате CDR, а также новый герб в формате CDR (цветной и контурный) Что необходимо сделать: 1) Заменить герб во ...Завершен10 лет назад
Добрый день! Требуется сделать два макета для изготовления сургучной печати. Размер макетов для изготовления печати должны быть 24 мм (печать будет такого размера в реале). Макеты печати должны быть выполнены в векторе (CorelDraw или Illustrator), все элементы ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад