Отрисовка визитки по картинке

Необходимо создать макет визитки для печати по существующей картинке (максимально приближенно).

Примера визитки нет, исходника тоже нет. Только картинка в формате jpg.

На выходе должен быть макет готовый к печати (требования к макету от типографии пришлю после отрисовки).

Оплата ЯндексДеньги, либо на карту Сбербанка.

Сроки - особой срочности нет, но затягивать не стоит.