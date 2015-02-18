Отрисовка визитки по картинке

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен10 заявок221 просмотр

Необходимо создать макет визитки для печати по существующей картинке (максимально приближенно).

Примера визитки нет, исходника тоже нет. Только картинка в формате jpg.

На выходе должен быть макет готовый к печати (требования к макету от типографии пришлю после отрисовки).

Оплата ЯндексДеньги, либо на карту Сбербанка.

Сроки - особой срочности нет, но затягивать не стоит.

11 лет назад
Scala
Павел 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$5
1 день
Отличная работа, все было сделано качественно и в срок.
Работа прошла на ура! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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