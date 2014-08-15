Для нового проекта надо разработать фирменный стиль включающий в себя: Логотип, знак, торговая марка Персональная визитная карточка Корпоративная визитная карточка Фирменные цвета (цветовая палитра) Фирменный шрифт Фирменный бланк,и его ...
Поменять весь цвет брендбука
Здравствуйте! В брендбуке 38 страниц. Надо поменять основные цвета (был бирюзово-серый, стал фиолетово-серый). Поменялся ключевой цвет в логотипе. Надо в ближайшие сутки сделать - 5 пробных страниц брендбука (визитки, бланки, ручки - например), а потом в течении нескольких дней переделать весь брендбук.
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