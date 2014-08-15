Поменять весь цвет брендбука

Здравствуйте! В брендбуке 38 страниц. Надо поменять основные цвета (был бирюзово-серый, стал фиолетово-серый). Поменялся ключевой цвет в логотипе. Надо в ближайшие сутки сделать - 5 пробных страниц брендбука (визитки, бланки, ручки - например), а потом в течении нескольких дней переделать весь брендбук.