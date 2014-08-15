Поменять весь цвет брендбука

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Завершен4 заявки173 просмотра

Здравствуйте! В брендбуке 38 страниц. Надо поменять основные цвета (был бирюзово-серый, стал фиолетово-серый). Поменялся ключевой цвет в логотипе. Надо в ближайшие сутки сделать - 5 пробных страниц брендбука (визитки, бланки, ручки - например), а потом в течении нескольких дней переделать весь брендбук.

11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$65
4 дня
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Заявки фрилансеров

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад