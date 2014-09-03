Визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен14 заявок249 просмотров

Смена логотипа, чуть изменение стиля, есть старый вид для примера.

Не для вашего портфолио.

11 лет назад
Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$3
1 день
Хорошая и оперативная работа.
отлично работалось

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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