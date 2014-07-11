Фирменный стиль + логотип + дизайн сайта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт45 заявок420 просмотров

Название компании / сайта: Supply Parts (домен: supply.parts)

Тематика компании / сайта: поставка запасных частей для спецтехники

Назначение: сайт предназначен для покупателей и поставщиков запчастей для спецтехники.

Покупатели оставляют заявки на требуемые запчасти, поставщики обрабатывают заявки и отправляют предложения покупателям.

Оснавная аудитория: США

Язык: английский + русский

разработку требуемых элементов можно делать на любом языке, из представленных.

Требования к фирменному стилю

1. Необходимые элементы: фирменые цвета*, фирменные шрифты*, логотип

* подобрать для дальнейшего использования на сайте и в типографике

важно, чтоб шрифты можно было использовать на сайте

2. Цвета спецтехники: желтый, черный, белый (фон)

примеры цветовой схемы:

http://www.cat.com/en_US/parts.html

http://www.jcbna.com/

3. Стиль строгий, но не сильно.

Требования к логотипу

Логотип должен включать название сайта Supply.Parts

Supply - желтым цветом

Parts - черным цветом

на усмотрение дизайнера - знак в виде шестеренки.

Требования к дизайну сайта

Дизайн должен соответствовать фирменному стилю.

Основные элементы сайта:

1. Список текущих заявок

2. Форма отправки заявки (кнопка "Отправить заявку" на всех страницах)

3. Форма регистрации поставщика (кнопка "Для поставщиков" на всех страницах)

4. Форма для входа в систему

5. Меню: Заявки, Поставщикам, Вопросы (FAQs), О нас, Контакты

6. Кнопки соц.сетей: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn

Необходимо проработать дизайн таблиц, списков, форм, кнопок, цитат и других элементов используемых на сайтах.

Исполнителю будет предоставлен пример реализации сайта.

Возможно разбиение работ на разных исполнителей:

1. Фирменный стиль + логотип

2. Дизайн сайта

11 лет назад
WebImg
Алекс 
51 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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