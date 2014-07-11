Фирменный бланк и визитка для компании «ЗакрепиМ», которая занимается реализацией высокотехнологичных материалов для склейки/крепежа. Цвета - белый, серый и красный. Шрифт жёсткий, технологичный, выдержанный. Основная группа ...
Создать корпоративный стиль + шаблон сайта
Управляющая компания в сфере жилой недвижимости.
Нужно разработать:
1. Логотип и корпоративный стиль (бланк письма, визитка, конверт, бланк объявления).
2. Адаптировать шаблон Joomla 3.0 под особенности деятельности компании
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