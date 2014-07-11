Создать корпоративный стиль + шаблон сайта

Исполнителя выбираем сегодня в течении часа, это не конкурс ! Есть дизайн визиток и дисконтных карт. Необходимо разработать дизайн простых опросников А5 вот снимок оригинала опросника: http://clip2net.com/s/ixeq3r Необходимо разработать стильный ...