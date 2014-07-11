Фирменный бланк и визитка для компании «ЗакрепиМ», которая занимается реализацией высокотехнологичных материалов для склейки/крепежа. Цвета - белый, серый и красный. Шрифт жёсткий, технологичный, выдержанный. Основная группа ...
Создание фирменного стиля
Всем добрый день, есть проект - разработать фирменный стиль для строительной компании, есть только логотип, но он никуда не годиться.
Подробного ТЗ пока нет.
- Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не будет +1, тогда я считаю, что ваше сообщение это спам и сразу отказываюсь от работы с вами. П.С: очень много роботов, которые даже не читают задачу.
- Обязательно пришлите ссылку с примером фирменного стиля(необязательно по строительству), которую вы делали и которая соответствует нашему бюджету.
- Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это. Студиям просьба не обращаться.
Готовы работать по предоплате или через сделку без риска.
Заявки фрилансеров
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