Магазин одежды: разработка бренд-бука.

Добрый день!

Требуется ответственный дизайнер для разработки бренд-бука (фирменного стиля) магазина мультибрендовой одежды. Бренд-бук должен быть выполнен профессионально и с творческим подходом, фирменный стиль должен быть креативным, интересным и запоминающимся.

Бюджет готовы обсуждать с интересными кандидатами (после просмотра портфолио).

Пишите Ваши предложения по ценникам и срокам работы. Если понравимся друг другу, начнем работу.