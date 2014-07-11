Фирменный бланк и визитка для компании «ЗакрепиМ», которая занимается реализацией высокотехнологичных материалов для склейки/крепежа. Цвета - белый, серый и красный. Шрифт жёсткий, технологичный, выдержанный. Основная группа ...
Магазин одежды: разработка бренд-бука.
Добрый день!
Требуется ответственный дизайнер для разработки бренд-бука (фирменного стиля) магазина мультибрендовой одежды. Бренд-бук должен быть выполнен профессионально и с творческим подходом, фирменный стиль должен быть креативным, интересным и запоминающимся.
Бюджет готовы обсуждать с интересными кандидатами (после просмотра портфолио).
Пишите Ваши предложения по ценникам и срокам работы. Если понравимся друг другу, начнем работу.
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