Магазин одежды: разработка бренд-бука.

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт17 заявок182 просмотра

Добрый день!

Требуется ответственный дизайнер для разработки бренд-бука (фирменного стиля) магазина мультибрендовой одежды. Бренд-бук должен быть выполнен профессионально и с творческим подходом, фирменный стиль должен быть креативным, интересным и запоминающимся.

Бюджет готовы обсуждать с интересными кандидатами (после просмотра портфолио).

Пишите Ваши предложения по ценникам и срокам работы. Если понравимся друг другу, начнем работу.

11 лет назад
AJIen04ka
Алена 
33 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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