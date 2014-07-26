Упаковка для серии детских пазл.

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт14 заявок176 просмотров

Создать дизайн красивой и стильной коробки для серии детских пазл.

Просьба ссылка на портфолио и предложение стоимости.

11 лет назад
kirpress
54 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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