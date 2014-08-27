Разработка фирменного стиля для нового проекта.

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  2. Фирменный стиль
Завершен21 заявка192 просмотра

Для нового проекта надо разработать фирменный стиль включающий в себя:

Логотип, знак, торговая марка

Персональная визитная карточка

Корпоративная визитная карточка

Фирменные цвета (цветовая палитра)

Фирменный шрифт

Фирменный бланк,и его электронная версия

Фирменные конверты

Презентационная папка

Гайдлайн (руководство по использованию фирменного стиля)

11 лет назад
busuy
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ingwer
Инна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$150
11 дней
Отлично! Профессионал в своем деле. Сделала все как надо и чуть больше!
Очень хороший, надежный заказчик! Оплата в срок, всегда на связи, постановка задачи четкая, но при этом уважает мнение дизайнера и прислушивается к советам, дает свободу для творчества. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ingwer
Инна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад