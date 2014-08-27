Требуется создать бренд-бук компании. Срок 9 дней подробности по скайпу.
Разработка фирменного стиля для нового проекта.
Для нового проекта надо разработать фирменный стиль включающий в себя:
Логотип, знак, торговая марка
Персональная визитная карточка
Корпоративная визитная карточка
Фирменные цвета (цветовая палитра)
Фирменный шрифт
Фирменный бланк,и его электронная версия
Фирменные конверты
Презентационная папка
Гайдлайн (руководство по использованию фирменного стиля)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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