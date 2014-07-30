Создать Бренд-Бук

Добрый день! Требуется ответственный дизайнер для разработки бренд-бука (фирменного стиля) магазина мультибрендовой одежды. Бренд-бук должен быть выполнен профессионально и с творческим подходом, фирменный стиль должен быть креативным, интересным и запоминающимся. Бюджет готовы обсуждать ...