Создать дизайн красивой и стильной коробки для серии детских пазл. Просьба ссылка на портфолио и предложение стоимости.
Создать Бренд-Бук
Требуется создать бренд-бук компании.
Срок 9 дней
подробности по скайпу.
Заявки фрилансеров
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