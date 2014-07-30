Сайт о православии

Главная цель портала - предоставить посетителям максимальный объём объективной информации обо всех аспектах православия.

С уклоном в энциклопедичность со множеством полей, нежели в наборы бесконечных текстов как в википедии.

Центр внимания сфокусирован вокруг основных сущностей: персоны (святые), иконы, храмы, церковные сооружения, праздники, события, православный календарь.

Всё это в равной мере должно быть представлено на сайте: кучно на главной и самостоятельно на отдельных страницах, специально созданных для отображения только этих сущностей, но в рамках общей стилистики сайта.

Необходимо показать как сами объекты внимания, так и перекрёстные ссылки между ними (какой святой в каком храме служил; кто какую икону нарисовал; где чьи мощи размещены и т.д.).

Каждая сущность характеризуется объёмным набором полей. Например, персона помимо имени имеет пол, дату и место рождения, ссылки на труды и биографические статьи и т.д. У иконы есть время и место создания, место расположения, размеры, фотографии, краткая справка об истории и т.д.

Перечень полей до конца не утверждён и будет меняться.

Задача. Придумать фирменный стиль (пока только сайта, без визиток и т.п.), разработать продуманную схожую (но не обязательно абсолютно одинаковую) структуру страниц под разные сущности. Как отдельные страницы, так и главную.

На что ориентироваться. Если представить, что нужен сайт не о православии, а о кино, то эталоном стал бы Кинопоиск.ру. Нам НЕ нравится его дизайн. Но в сфере киноиндустрии это лучшее, что можно найти именно с уклоном на сухой справочный портал. Объективная информация, отличная навигация, удобное расположение блоков и т.д. Можно лучше! От вас это и требуется - сделать лучше, симпатичнее, на другую тематику, но в таком же духе в плане подачи информации потребителю.

Бюджет 1500 USD, обсуждаем, возможна работа по контракту.