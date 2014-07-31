Необходимо скреативить стильную визитку. Двусторонняя. Частный предприниматель, область деятельности - реклама, маркетинг, бизнес-консалтинг, социальные проекты. На первой стороне кроме дизайна - Имя-Фамилия, телефон, емейл, сайт, еще одна строчка для доп.информации (семизначная цифра), указание ...
Дизайн Визитки
Нужен дизайн двухсторонней визитки.
Одна сторона:
Название услуги: "Установка и монтаж водонагревателей и бойлеров"оперативно, профессионально, гарантийное обслуживание+ контактные данные+рисованная картинка как в примере в файле.
+QR-код с контактными данными.
Вторая сторона: Картинка как в примере+пустые заполняемые поля 4-5шт.
P.S. Картинки как пример, не нужно использовать именно их. Мне нужен именно ДИЗАЙН визитки на мою тематику, а не просто разместить текст и картинки.
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