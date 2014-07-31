Нужен дизайн двухсторонней визитки.

Одна сторона:

Название услуги: "Установка и монтаж водонагревателей и бойлеров"оперативно, профессионально, гарантийное обслуживание+ контактные данные+рисованная картинка как в примере в файле.

+QR-код с контактными данными.

Вторая сторона: Картинка как в примере+пустые заполняемые поля 4-5шт.

P.S. Картинки как пример, не нужно использовать именно их. Мне нужен именно ДИЗАЙН визитки на мою тематику, а не просто разместить текст и картинки.