nata-des5

Наталья nata-des5

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Здравствуйте!

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее.Институт художественного образования

Победитель конкурса 2D художников http://arttalk.ru/forum/viewtopic.php?t=7386 http://arttalk.ru/forum/viewtopic.php?t=7461

Профессиональное владение графическими пакетами - Photoshop, Corel Draw и др. Рисование на графическом планшете и от руки.

Занимаюсь наружной, полиграфической рекламой, а так же рисованием от руки.

Опыт работы с 2004 г.

- Разработка наружных рекламных макетов;

- Разработка полиграфических макетов;

- Разработка логотипа и фирменного стиля;

- Ретушь, восстановление, монтаж фото;

- Дизайн сайтов;

- Рисунки, иллюстрации.

- Разработка 2Д персонажей

Качество, соблюдение сроков и порядочность ГАРАНТИРУЮТСЯ!

Портфолио

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Отзывы заказчиков

Andrei848
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Три слайда для сайта
Отлично все выполнено! Рекомендую
Отличный заказчик. Оплата в срок
Ответный отзыв
Propovednic
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн-проект значка (круглый, закатный)
все было сделано как и хотел заказчик.
Работать с Михаилом легко. Своевременная оплата, четкое и ясное ТЗ. Рекомендую
Ответный отзыв
Orinoco
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
7 баллов
11 лет назад
Графика для игры "Морской бой"
Приятно было иметь дело.
Работать с Евгением приятно и просто. Ясные задания и незамедлительная оплата. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
luzh1n
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать и раскрасить
Быстро нашли общий язык. Работу выполнила на высшем уровне.
Работать с Дмитрием приятно и просто. Ясные задания и незамедлительная оплата. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Drive-Direct
Юлия 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
7 отзывов
$10
10 баллов
11 лет назад
Отрисовка открытки
Наталья все оперативно сделала, и что приятно- никакого негатива при внесении комментариев. Приятно было работать, спасибо!
Работать с Юлией приятно и просто. Ясные задания и незамедлительная оплата. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
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