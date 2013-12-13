Здравствуйте!
ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее.Институт художественного образования
Победитель конкурса 2D художников http://arttalk.ru/forum/viewtopic.php?t=7386 http://arttalk.ru/forum/viewtopic.php?t=7461
Профессиональное владение графическими пакетами - Photoshop, Corel Draw и др. Рисование на графическом планшете и от руки.
Занимаюсь наружной, полиграфической рекламой, а так же рисованием от руки.
Опыт работы с 2004 г.
- Разработка наружных рекламных макетов;
- Разработка полиграфических макетов;
- Разработка логотипа и фирменного стиля;
- Ретушь, восстановление, монтаж фото;
- Дизайн сайтов;
- Рисунки, иллюстрации.
- Разработка 2Д персонажей
Качество, соблюдение сроков и порядочность ГАРАНТИРУЮТСЯ!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
9 лет назад
Отлично все выполнено! Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата в срок
$80
10 баллов
10 лет назад
все было сделано как и хотел заказчик.
Ответный отзыв
Работать с Михаилом легко. Своевременная оплата, четкое и ясное ТЗ. Рекомендую
$100
7 баллов
11 лет назад
Приятно было иметь дело.
Ответный отзыв
Работать с Евгением приятно и просто. Ясные задания и незамедлительная оплата. Всем рекомендую!
$7
10 баллов
11 лет назад
Быстро нашли общий язык. Работу выполнила на высшем уровне.
Ответный отзыв
Работать с Дмитрием приятно и просто. Ясные задания и незамедлительная оплата. Всем рекомендую!
$10
10 баллов
11 лет назад
Наталья все оперативно сделала, и что приятно- никакого негатива при внесении комментариев. Приятно было работать, спасибо!
Ответный отзыв
Работать с Юлией приятно и просто. Ясные задания и незамедлительная оплата. Всем рекомендую!