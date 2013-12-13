Здравствуйте!

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее.Институт художественного образования

Победитель конкурса 2D художников http://arttalk.ru/forum/viewtopic.php?t=7386 http://arttalk.ru/forum/viewtopic.php?t=7461

Профессиональное владение графическими пакетами - Photoshop, Corel Draw и др. Рисование на графическом планшете и от руки.

Занимаюсь наружной, полиграфической рекламой, а так же рисованием от руки.

Опыт работы с 2004 г.

- Разработка наружных рекламных макетов;

- Разработка полиграфических макетов;

- Разработка логотипа и фирменного стиля;

- Ретушь, восстановление, монтаж фото;

- Дизайн сайтов;

- Рисунки, иллюстрации.

- Разработка 2Д персонажей

Качество, соблюдение сроков и порядочность ГАРАНТИРУЮТСЯ!