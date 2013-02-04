Propovednic

Михаил Propovednic

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн-проект значка (круглый, закатный)
Работать с Михаилом легко. Своевременная оплата, четкое и ясное ТЗ. Рекомендую
все было сделано как и хотел заказчик.
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