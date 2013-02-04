Propovednic

$100
Есть стилистика в которой надо сделать и фотографии с которых надо взять образы. Немного текста. Т.е. надо нарисовать с нуля. В архиве фото и задание подробно. Жду ваши сроки ...
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Есть стилистика в которой надо сделать и фотографии с которых надо взять образы. Немного текста. Т.е. надо нарисовать с нуля. В архиве фото и задание подробно. Жду ваши сроки ...
русификация (чтоб я мог там сам тексты писать), размещение на хостинге. Консультация как там все изменять, управлять и т.д.