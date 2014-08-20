Доработка шаблона 42010 (templatemonster)

Добрый вечер. Ищу исполнителя для создания сайта "под ключ". Макеты имеются. Поджимают сроки. Только опытные специалисты!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
русификация (чтоб я мог там сам тексты писать), размещение на хостинге. Консультация как там все изменять, управлять и т.д.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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