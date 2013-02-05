Верстка 6 страниц

Добрый вечер. Ищу исполнителя для создания сайта "под ключ". Макеты имеются. Поджимают сроки. Только опытные специалисты!
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1) Сделать валидную верстку страницы
2) Все блоки с текстом тянутся вниз при добавлении текста или картинок
3) Прописать в стилях-,
- ,
- итп
4) Картинки правильно вставляются в текст с отступами справа/слева
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