Сверстать простую html-страницу на css из psd

HTML-версткаЗавершен11 заявок177 просмотров
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Нужно из приложенного макета psd сверстать простую html страницу. Должен получится шаблон главной страницы, остальные станицы сделаем сами на основе главной.

HTMLCSS
11 лет назад
canku
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Jackson-kr
Евгений 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
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