Доработки по Virtuemart

HTML-версткаЗакрыт6 заявок106 просмотров
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Есть интернет магазин разработанный на joomla 2.5 и Virtuemart 2.018.

Нужно:

1.Вставить в указанное место на рисунке, корзину (кнопку корзины предоставляю в psd файле);

2. Выровнять товары на главной странице.

Virtuemart
11 лет назад
mak_ilyi
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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