Веб-студии нужен верстальщик

Есть сайт tableplay.ru (интернет магазин на opencart) Во всех браузерах всё замечательно, в Опере один из блоков с акциями почему-то переносится вниз. Нужно это подправить. Если справитесь:) будут ещё задания по вёрстке, опишу затем отдельно.