Сверстать макет и адаптировать к смс

HTML-версткаЗакрыт3 заявки184 просмотра
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Необходимо сверстать без косяков и адаптировать на смс (http://www.ajsquare.com/products/matrix/index.php)

Макет дизайна имеется. Верстка резиновая.

11 лет назад
xamurapi
Дмитрий 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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