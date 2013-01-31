Сверстать макет и адаптировать к смс

Меню как на www.renault.ru верхнее и нижнее + сверстать на уже готовый сайт на битриксе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать без косяков и адаптировать на смс (http://www.ajsquare.com/products/matrix/index.php)
Макет дизайна имеется. Верстка резиновая.
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