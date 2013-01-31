Сделать меню

Добрый день, нужно будет сверстать сайт на wordpress по уникальному дизайну. Главная страница будет статичной и отличающейся от внутренних. Это не портал, а что-то типа небольшого корпоративного сайта. ТЗ и макеты дам позднее в личной переписке. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меню как на www.renault.ru верхнее и нижнее + сверстать на уже готовый сайт на битриксе.
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