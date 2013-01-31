Сделать меню

Работу не выполнил, начал заниматься самодеятельностью, менять структуру меню, пытался впарить ещё свои услуги не выполнив это, работать категорически никому не советую. По срокам сказал за день , мне не горело, сказал до понедельника главное, в итоге понедельник и ничего не сделано! Просрочил сроки из за него!