Сверстать 11 страниц в HTML

Добрый день, нужно будет сверстать сайт на wordpress по уникальному дизайну. Главная страница будет статичной и отличающейся от внутренних. Это не портал, а что-то типа небольшого корпоративного сайта. ТЗ и макеты дам позднее в личной переписке. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ответственный специалист (программист/верстальщик) для вёрстки 11-ти html страниц.
Что требуется:
1. Грамотно, валидно, кроссбраузерно сверстать из PSD-макетов в html страницы. Пример страниц во вложении. Все страницы должны быть максимально легкие при открытии, оптимизировать картинки с помощью CSS спрайтов.
2. На некоторых страницах присутствует: обратная форма, калькулятор дохода и т.д. Нужно будет "оживить" этот функционал.
Возможна поэтапная оплата за каждую страницу в отдельности или же за все разом (но без предоплаты т.к. были случаи, когда исполнитель получал предоплату и с концами без сдачи работы). Готовы работать через «Безопасную сделку».
Страницы для вёрстки – не простые, поэтому людей не уверенных в своих силах – просьба не отвечать в данном проекте.
P.S – Хотелось бы найти человека, который готов работать серьёзно (с перспективами на продолжительное дальнейшее сотрудничество).
Ждем ваших откликов и цены за работу, а также сроки выполнения.
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