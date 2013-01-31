Сверстать 11 страниц в HTML

HTML-версткаЗакрыт13 заявок237 просмотров
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Требуется ответственный специалист (программист/верстальщик) для вёрстки 11-ти html страниц.

Что требуется:

1. Грамотно, валидно, кроссбраузерно сверстать из PSD-макетов в html страницы. Пример страниц во вложении. Все страницы должны быть максимально легкие при открытии, оптимизировать картинки с помощью CSS спрайтов.

2. На некоторых страницах присутствует: обратная форма, калькулятор дохода и т.д. Нужно будет "оживить" этот функционал.

Возможна поэтапная оплата за каждую страницу в отдельности или же за все разом (но без предоплаты т.к. были случаи, когда исполнитель получал предоплату и с концами без сдачи работы). Готовы работать через «Безопасную сделку».

Страницы для вёрстки – не простые, поэтому людей не уверенных в своих силах – просьба не отвечать в данном проекте.

P.S – Хотелось бы найти человека, который готов работать серьёзно (с перспективами на продолжительное дальнейшее сотрудничество).

Ждем ваших откликов и цены за работу, а также сроки выполнения.

HTML
11 лет назад
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Игорь 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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