Нужен корректный перевод из Word в html.

Сам вордовский файл в приложении. Из него нужно сделать html-документ, пригодный для рассылки по эл.почте.

Нужно сохранить все активные ссылки, шрифт, расположение текста как и в исходном word-документе. Ширина текста не должна превышать ширину шапки с картинкой.

Срок - вечер четверга 31.01

Оплата - предлагайте сами.

Прошу писать на [email protected]