Скопировать сайт (HTML + CSS + Простой JS)

HTML-версткаЗавершен18 заявок217 просмотров
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Здравствуйте,

Необходимо скопировать сайт в HTML+CSS. Есть также простой JS.

Сайт состоит из одной основной страницы, страницы (и формы) заказа, также есть одна доп. маленькая страница с такими-же хедером и футером.

Нужно чтобы сайты полностью корректно работали на локальном компьютере, без обращения к другим хостам. Никаких лишний путей, файлов, css и тд. (т.е. скопировать в браузере - не подходит). Нужны внятные пути, структура папок.

При успешном выполнении есть еще подобная работа.

HTMLCSS
11 лет назад
silence
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличная работа, быстро и качественно, без лишних вопросов
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена и оплачена.
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