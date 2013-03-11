Скопировать сайт (HTML + CSS + Простой JS)

Здравствуйте,

Необходимо скопировать сайт в HTML+CSS. Есть также простой JS.

Сайт состоит из одной основной страницы, страницы (и формы) заказа, также есть одна доп. маленькая страница с такими-же хедером и футером.

Нужно чтобы сайты полностью корректно работали на локальном компьютере, без обращения к другим хостам. Никаких лишний путей, файлов, css и тд. (т.е. скопировать в браузере - не подходит). Нужны внятные пути, структура папок.

При успешном выполнении есть еще подобная работа.