Сверстать по макету форум на Drupal-сайте

Проект реализован на 10+ Форум сделан на Отлично! Очень грамотный специалист по Drupal. Учёл все мои пожелания. А также настроил функционал форума, что умеет делать далеко не каждый, кто позиционирует себя специалистом по этой CMS. В общем, я очень доволен сотрудничеством с ним и качеством исполнения работ. Всем искренне рекомендую.