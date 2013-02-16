Сверстать по макету форум на Drupal-сайте

Требуется из готового psd-шаблона сделать html-шаблон для рассылки. Шаблон не сложный. Требуется сверстать валидно, заморочек нет. Скорость и качество приветсвуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется макет форума в .PSD
Требуется сверстать и натянуть на уже готовый сайт.
Сайт на движке Drupal 7. Форум на сайте не является главным разделом.
Нужно, чтобы исполнитель очень хорошо разбирался в CMS Drupal 7.
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