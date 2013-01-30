Нужно сверстать страницу CSS

$15
HTML-версткаЗакрыт5 заявок239 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую, есть сверстанная страница, нужно ее вставить вместо старой на сайт на самописном движке YII

CSS
11 лет назад
kosmomax
Максим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Верстка и запуск интернет-магазина

    Имеется графический дизайн для всех типов страниц сайта (текстовая сраница, страница с описанием товара, страница каталога товаров, страница добавления товара в корзину, корзина и т.д.). Это будет интернет-магазин купальников и женского белья. Необходима помощь в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задание для специалиста по верстке и натяжке сайта

    Тематика – туризм, отдых на курортах черного моря. Аналог сайта www.azur.ru (полный функционал: подбор жилья, форум, фотогалерея). Отвечу только исполнителям с многочисленной и хорошей репутацией.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дивная верстка макета с jquery

    $30

    Приветствую вас, исполнители. Есть сайт tiagroup.ru В нем многие элементы будут повторяться, как в новом макете. Новый макет прикрепляю к проекту. Требуется кроссбраузерная валидная дивная верстка HTML + CSS Указывайте сроки и стоимость своей работы.

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Правки сайта на html

    Нужно сделать следующие правки сайта на html: 1. Внизу сайта есть иконки при наведении на которые всплывает окошко с текстом, нужно, чтобы все это всплывающее окошко было ссылкой. (сделать на 3-х страницах, код одинаковый). 2. Сделать страницу ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстальщик на 3 проекта

    Ищется аккуратный и ответственный исполнитель, способный обозначить адекватные сроки и выдержать их. Нужна кроссбраузерная верстка для 3-х магазинов (идентичным по структуре и с одинаковым количеством страниц, разумеется) В макете, превью которого прилагаются, главная уже сверстана, остались внутренние. Оплата ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать под Joomla 2.5

    Добрый день! Нужно сверстать шаблон из готового макета под Joomla 2.5. Макет PSD в слоях Интересуют цены и сроки С перспективой постоянного сотрудничества Желательно Украина

    Joomla
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка (HTML + CSS) + JS

    $100

    Нужен верстальщик для сборки готового дизайна (имеются psd-файлы). Всего 4 страницы. Немного поколдовать в jquery придётся. Так же требуется грамотный, читаемый код (кривой код я и сам могу написать). Ну и чтобы это всё работало во всех ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад