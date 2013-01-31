Нужно сделать следующие правки сайта на html:

1. Внизу сайта есть иконки при наведении на которые всплывает окошко с текстом, нужно, чтобы все это всплывающее окошко было ссылкой. (сделать на 3-х страницах, код одинаковый).

2. Сделать страницу "О компании". Для этого взять главную страницу, убрать большой логотип "Твое дело", что слева от текста. И на всей ширине (где был логотип+где сейчас текст) сделать 2 колонки с текстом.

Картинки прилагаются.

Обязательно указывать цену и срок. Постоплата Яндекс.деньги или WMR.