Правки сайта на html

HTML-версткаЗавершен20 заявок259 просмотров
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Нужно сделать следующие правки сайта на html:

1. Внизу сайта есть иконки при наведении на которые всплывает окошко с текстом, нужно, чтобы все это всплывающее окошко было ссылкой. (сделать на 3-х страницах, код одинаковый).

2. Сделать страницу "О компании". Для этого взять главную страницу, убрать большой логотип "Твое дело", что слева от текста. И на всей ширине (где был логотип+где сейчас текст) сделать 2 колонки с текстом.

Картинки прилагаются.

Обязательно указывать цену и срок. Постоплата Яндекс.деньги или WMR.

HTML
11 лет назад
irbol
Олег 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
witec
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$6
1 день
Виктор очень хорошо справился с поставленной задачей, кроме того все правки, которых не было в ТЗ и которые возникли в процессе работы были быстро реализованы. Рекомендую для сотрудничества.
Заказчик просто замечательнейший! Очень приятно было работать! Доступное и подробное ТЗ. Оплата без проблем. Всем советую!
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