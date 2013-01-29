Верстка (HTML + CSS) + JS

Нужен верстальщик для сборки готового дизайна (имеются psd-файлы). Всего 4 страницы.

Немного поколдовать в jquery придётся.

Так же требуется грамотный, читаемый код (кривой код я и сам могу написать). Ну и чтобы это всё работало во всех современных браузерах.

Хотелось бы увидеть примеры работ.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - если вы не уверены в своих силах - не надо отзываться. Только оба потеряем время.