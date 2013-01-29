Верстка (HTML + CSS) + JS

Bitrix- сайт.Требуется поменять расположение текста, иллюстраций, кнопок, создать новый шаблон. Страница не громоздкая, всего блоков/элементов около 10-15 ти. Сообщайте стоимость и сроки данной работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен верстальщик для сборки готового дизайна (имеются psd-файлы). Всего 4 страницы.
Немного поколдовать в jquery придётся.
Так же требуется грамотный, читаемый код (кривой код я и сам могу написать). Ну и чтобы это всё работало во всех современных браузерах.
Хотелось бы увидеть примеры работ.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - если вы не уверены в своих силах - не надо отзываться. Только оба потеряем время.
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