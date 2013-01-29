Необходима вёрстка под магазин на Drupal (из PSD)

Нужен хороший прогер для вёрстки, добавления и изменения некоторых элементов на сайте на Joomla. Редиректы, скрипты, стили, robots и по мелочи, добавление категорий и по мелочи... ТЗ дам. Плюсом будет примерная цена за работу. Оплата только через ...