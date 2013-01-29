Необходима вёрстка под магазин на Drupal (из PSD)

Bitrix- сайт.Требуется поменять расположение текста, иллюстраций, кнопок, создать новый шаблон. Страница не громоздкая, всего блоков/элементов около 10-15 ти. Сообщайте стоимость и сроки данной работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые!
Необходима вёрстка под магазин на CMS Drupal из готовых PSD, которые я предоставлю.
Предпочтение отдаётся: максимально быстрым срокам и адекватной цене.
Слушаю предложения, времени на проект не очень много. Считанные дни.
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