Верстка дизайна одностраничного сайта

HTML-версткаЗакрыт43 заявки284 просмотра
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Необходимо сверстать дизайн одностраничного сайта.

Жду предложений по цене и срокам. Готов ответить на ваши вопросы.

11 лет назад
MegaMot
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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