AJAX-кнопка отправки данных на битрикс

HTML-версткаЗакрыт2 заявки118 просмотров
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Задача: сделать из стандартного битриксовсого компонента формы обратной связи, AJAX форму, при этом должна быть возможность добавлять в форму дополнительные поля помимо стандартных.

Ajax
11 лет назад
keeperkeys-hr
Александр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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