AJAX-кнопка отправки данных на битрикс

Здравствуйте, нужно сверстать под wordpress такой вот дизайн http://s019.radikal.ru/i630/1301/59/630463b9a25a.jpg Пишите сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: сделать из стандартного битриксовсого компонента формы обратной связи, AJAX форму, при этом должна быть возможность добавлять в форму дополнительные поля помимо стандартных.
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