AJAX-кнопка отправки данных на битрикс

Необходимо сверстать макет с готовых PSD. Верстка должна быть валидной и кросбраузерной. Людям без опыта - лучше не браться, в целях экономии моего и Вашего времени. Понравиться - будем сотрудничать дальше :-) Интересует примерная цена и сроки ...