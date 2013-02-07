Сверстать макет

$100
HTML-версткаЗавершен41 заявка426 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать макет с готовых PSD. Верстка должна быть валидной и кросбраузерной.

Людям без опыта - лучше не браться, в целях экономии моего и Вашего времени. Понравиться - будем сотрудничать дальше :-)

Интересует примерная цена и сроки выполнения.

11 лет назад
advisor
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад
$110
6 дней
И правда, Александр все время на связи. Общались через скайп - все проблемы решались быстро, видно что человек адекватный. Были моменты которые исправляли походу - но это мелочь. Вообщем, Александр молодец. С проектом справились. Заказчики довольны.
Работа над интересным проектом с приятным, понимающим заказчиком. Спасибо Александру, сотрудничеством доволен, рекомендую как адекватного, обязательного человека, который умеет держать слово! Приятно работать! Надеюсь работу продолжим и в будущем!
  • Похожие заказы

  • Верстка, программирование сайта-каталога

    $500

    Кратко о задаче - сайт каталог, дизайн будет предоставлен. Интересуют сроки и ваша ответственность. Рассматриваются кандидатуры только из Тольятти. В случае, успешного выполнения работы по сайту, наши отношения будут иметь приятные перспективы на постоянной основе.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен верстальщик Opencart/OCStore

    $250

    Необходимо делать шаблоны под Opencart/OCStore 1-2 шаблона в неделю. Проектов много. Бюджет 5000 руб. за шаблон. Оплата WebMoney в WMR по факту выполненых работ. Работа может быть показана на хостинге исполнителя. С посредниками не работаем.

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка лендинга по шаблонам

    Нужен верстальщик, который готов верстать по готовым шаблонам. Задача: есть текст, включающий в себя описания, заголовки, маркированные списки и т.д. есть набор шаблонов для верстки Нужно: прочитать текст проникнуться темой аккуратно и привлекательно сверстать текст с использованием пакета шаблонной графики (я даю ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстальщик (только верстка)

    Нужен верстальщик на корпоративные сайты и интернет-магазины. Нужна только верстка, без интеграции в шаблоны. Кроссбраузерная, валидная, блочная и пр., ну вы знаете. Примеры, оцените стоимость верстки вот таких страниц: 1. https://joxi.ru/NWYGUdg5CbCQOsWVXrY 2. https://joxi.ru/NWYGUdg5CbCQOsWVXrY 3. Стоимость внутренних, которые отличаются несильно. Ожидаю цену ...

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка, настройка системы оплаты и установка cms

    $500

    Требуется верстка, настройка системы оплаты и установка cms (на ваше усмотрение) для фото-портала. Верстка кроссбраузерная + под все гаджеты (обычные сотовые на java, смартфоны, ipad, iphone…) Система оплаты: robokassa Как все происходит вкратце: Каждый пользователь ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта под UMI.CMS

    Есть макет сайта (сделанный в фотошопе, см.прикрепление к объявлению), куплен домен, оплачен хостинг, есть бесплатная лицензия UMI. Необходимо с использованием указанного макета создать сайт, чтобы можно было им управлять с помощью UMI. Пишите сколько будет стоить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    Здравствуйте. Есть макет, необходимо сверстать главную страницу, а также второстепенную (там по сути и не будет отличий - разница лишь в том, что главная колонка должна быть пустая (без новостей) и заполнялась бы уже нами в ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка шаблона из PSD в Битрикс

    Рассматриваю ваши предложения по стоимости и срокам на верстку главной и внутренних страниц сайта под управлением Битрикс. Макет прилагаю.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад