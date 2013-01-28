Верстальщик (только верстка)

HTML-версткаЗакрыт23 заявки386 просмотров
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Нужен верстальщик на корпоративные сайты и интернет-магазины.

Нужна только верстка, без интеграции в шаблоны.

Кроссбраузерная, валидная, блочная и пр., ну вы знаете.

Примеры, оцените стоимость верстки вот таких страниц:

1. https://joxi.ru/NWYGUdg5CbCQOsWVXrY

2. https://joxi.ru/NWYGUdg5CbCQOsWVXrY

3. Стоимость внутренних, которые отличаются несильно.

Ожидаю цену и портфолио

11 лет назад
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
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