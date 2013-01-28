Переверстать верстку админки

Добрый день, коллеги.

Есть HTML шаблон с большим количеством возможностей. http://adminity.novalx.com/tables.html (если требует пароль, введите логин - 1, пароль - 1)

Необходимо переверстать его, вырезать все лишнее, оставив:

- общее меню

- таблицы

- табы

- формы

Также нужно доработать меню. При наведении на пункт должна появляться горизонтальная плашка с дополнительными иконками. Иконки и стиль - как у верхнего меню.

Прошу предоставить приблизительные сроки и стоимость.